Слідча суддя Центрального районного суду Миколаєва Галина Подзігун відправила під арешт 49-річну жінку, яка передавала спецслужбам РФ місця розміщення підрозділів ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Жінка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.114-2, ч.3 ст.114-2, ч.1 ст.436-2, ч.3 ст.436-2 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, жінка долучилась до кількох телеграм-каналів, використовуючи псевдонім, який мав би приховати її стать та вік. При цьому, остання достовірно знала, що зазначені канали використовуються спецслужбами РФ для збору інформації про розміщення збройних формувань України.

В подальшому, вона неодноразово публікувала там інформацію про переміщення підрозділів ЗС України у Миколаєві та області, у тому числі, долучаючи до повідомлень відповідні фотоматеріали.

Окрім цього, під час спілкування у зазначених каналах, вона виправдовувала збройну агресію РФ, висловлювала сподівання на окупацію Миколаєва.

У судовому засіданні жінка не визнала свою провину і просила відмовити у задоволенні клопотання, пояснювала, що давно загубила сім-картку, за допомогою якої відбулась реєстрація у відповідних телеграм каналах. Водночас, зазначене твердження спростовується наявними у матеріалах клопотання матеріалами.

Заслухавши думки сторін та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя Галина Подзігун ухвалила обрати щодо підозрюваної запобіжний захід у виді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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