В Киеве между водителями автомобилей возник конфликт из-за первоочередности проезда, который закончился тем, что наставник «Лексуса» застрелил военнослужащего, водителя «Хюндая».

Об этом сообщает пресс- служба полиции Киева.

Вчера около 16:00 в полицию Киева поступило сообщение о стрельбе на проспекте Глушкова.

Прибывшие на место полицейские предварительно выяснили, что за несколько минут до инцидента между военным, водителем «Хюндай» и водителем «Лексус» возник конфликт по поводу первоочередности проезда на дороге. Водитель и пассажиры «Лексус» избили военного, а затем вождь внедорожника произвел выстрел в сторону оппонента и вместе с товарищами скрылся на автомобиле. Врачи оказывали пострадавшему медицинскую помощь, но не смогли его спасти.

По полученной ориентировке патрульные остановили автомобиль «Лексус». Следователи задержали водителя и двух пассажиров.

Следователи Голосеевского управления полиции начали уголовные производства в отношении двух пассажиров по ч. 4 ст. 296 - хулиганство, и в отношении водителя по ч. 1 ст. 115 – умышленное убийство Уголовного кодекса. Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы.