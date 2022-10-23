На 23 октября россия держит на боевом дежурстве в Черном, Азовском и Средиземном морях 17 кораблей и катеров, среди которых есть носители крылатых ракет «Калибр».

Об этом сообщает пресс-служба командования Военно-Морских Сил Вооруженных сил.

— По состоянию на 23 октября 2022 года в Черном море 2 носителя КРМБ «Калибр», общий залп которых составляет 24 ракеты, и действуют в интересах нанесения ракетных ударов по Украине; в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 2 вражеских кораблей и катеров; в Средиземном море враг удерживает группировку численностью 13 кораблей, в том числе 5 носителей КРМБ «Калибр» с суммарным залпом в 76 раке, говорится в сообщении.

За сутки в интересах России проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили: к Черному морю — 33 судна, из них 5 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор; к Азовского моря — 49 судов, из них 10 судов двигалось из пролива Босфор.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об отсутствии признаков того, что РФ готова прекратить свою агрессию в Украине и перейти к дипломатии.