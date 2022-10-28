Служба безопасности Украины разоблачила в Николаеве российскую агентку, собиравшую разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в прифронтовых районах юга Украины.
Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
— В первую очередь, злоумышленница передавала информацию о перемещении военной техники ВСУ, в том числе о местах дислокации воздушной военной техники на территории Николаевской области. Также она передавала врагу локации стратегически важной критической инфраструктуры на территории региона, говорится в сообщении.
Полученные сведения оккупанты использовали для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам, отметили в СБУ.
— Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленницу на попытке передачи врагу разведывательной информации. Тем самым предотвращена реализация вражеских планов по осуществлению воздушных атак на южном направлении, — говорится в сообщении.
В настоящее время задержанной сообщено о подозрении в совершенном преступление. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в результате спецоперации в Николаеве контрразведка Службы безопасности нейтрализовала российского агента, одной из задач которого было организовать мощную агентурную группу спецслужб РФ. Предателем оказался начальник коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак.
Служба безопасности Украины разоблачила в Николаеве российскую агентку, собиравшую разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в прифронтовых районах юга Украины.
Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
— В первую очередь, злоумышленница передавала информацию о перемещении военной техники ВСУ, в том числе о местах дислокации воздушной военной техники на территории Николаевской области. Также она передавала врагу локации стратегически важной критической инфраструктуры на территории региона, говорится в сообщении.
Полученные сведения оккупанты использовали для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам, отметили в СБУ.
— Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленницу на попытке передачи врагу разведывательной информации. Тем самым предотвращена реализация вражеских планов по осуществлению воздушных атак на южном направлении, — говорится в сообщении.
В настоящее время задержанной сообщено о подозрении в совершенном преступление. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в результате спецоперации в Николаеве контрразведка Службы безопасности нейтрализовала российского агента, одной из задач которого было организовать мощную агентурную группу спецслужб РФ. Предателем оказался начальник коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак.