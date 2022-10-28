Служба безопасности Украины разоблачила в Николаеве российскую агентку, собиравшую разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в прифронтовых районах юга Украины.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

— В первую очередь, злоумышленница передавала информацию о перемещении военной техники ВСУ, в том числе о местах дислокации воздушной военной техники на территории Николаевской области. Также она передавала врагу локации стратегически важной критической инфраструктуры на территории региона, говорится в сообщении.

Полученные сведения оккупанты использовали для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам, отметили в СБУ.

— Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленницу на попытке передачи врагу разведывательной информации. Тем самым предотвращена реализация вражеских планов по осуществлению воздушных атак на южном направлении, — говорится в сообщении.

В настоящее время задержанной сообщено о подозрении в совершенном преступление. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в результате спецоперации в Николаеве контрразведка Службы безопасности нейтрализовала российского агента, одной из задач которого было организовать мощную агентурную группу спецслужб РФ. Предателем оказался начальник коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак.