Силы обороны юга предполагают, что причиной субботних взрывов в оккупированном Севастополе могли оказаться неудачные запуски российскими захватчиками ракет противовоздушной обороны.
Об этом заявила начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона 29 октября.
— Пока официального подтверждения нет, но есть точно понимание, что при опасении «боевых насекомых» и использовании против них агрессивной системы ПВО (когда по комарам бьют С 300) может быть абсолютно обратная реакция.
Эти ракеты обладают очень большой разрушительной силой и разрушают они то, что на самом деле виновато в создании этой ситуации. Потому неудачный запуск ракет противовоздушной обороны вполне может быть такой причиной, а официальную информацию мы получим позже, – сказала Наталья Гуменюк.
Утром 29 октября в оккупированном Севастополе сообщили о взрывах – якобы российские корабли «отражали атаку беспилотников».
Появилась непроверенная и неподтвержденная информация о повреждении нескольких кораблей Черноморского флота РФ.
Позже российское Минобороны заявило, что Вооруженные силы в 4 часа утра 29 октября атаковали беспилотниками оккупированный Севастополь. Оборонное ведомство РФ подтвердило повреждение морского тральщика «Иван Голубец».
Силы обороны юга предполагают, что причиной субботних взрывов в оккупированном Севастополе могли оказаться неудачные запуски российскими захватчиками ракет противовоздушной обороны.
Об этом заявила начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона 29 октября.
— Пока официального подтверждения нет, но есть точно понимание, что при опасении «боевых насекомых» и использовании против них агрессивной системы ПВО (когда по комарам бьют С 300) может быть абсолютно обратная реакция.
Эти ракеты обладают очень большой разрушительной силой и разрушают они то, что на самом деле виновато в создании этой ситуации. Потому неудачный запуск ракет противовоздушной обороны вполне может быть такой причиной, а официальную информацию мы получим позже, – сказала Наталья Гуменюк.
Утром 29 октября в оккупированном Севастополе сообщили о взрывах – якобы российские корабли «отражали атаку беспилотников».
Появилась непроверенная и неподтвержденная информация о повреждении нескольких кораблей Черноморского флота РФ.
Позже российское Минобороны заявило, что Вооруженные силы в 4 часа утра 29 октября атаковали беспилотниками оккупированный Севастополь. Оборонное ведомство РФ подтвердило повреждение морского тральщика «Иван Голубец».