Силы обороны юга предполагают, что причиной субботних взрывов в оккупированном Севастополе могли оказаться неудачные запуски российскими захватчиками ракет противовоздушной обороны.

Об этом заявила начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона 29 октября.

— Пока официального подтверждения нет, но есть точно понимание, что при опасении «боевых насекомых» и использовании против них агрессивной системы ПВО (когда по комарам бьют С 300) может быть абсолютно обратная реакция.

Эти ракеты обладают очень большой разрушительной силой и разрушают они то, что на самом деле виновато в создании этой ситуации. Потому неудачный запуск ракет противовоздушной обороны вполне может быть такой причиной, а официальную информацию мы получим позже, – сказала Наталья Гуменюк.