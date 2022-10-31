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В Винницкой области утром 31 октября сбитая ПВО вражеская ракета упала в гражданские объекты.
Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
В результате падения ракеты есть разрушения. По словам Сергея Борзова, погибших и раненых нет.
«Работают спецслужбы и ГСЧС», — добавил глава ОВА.
Ранее сообщалось, что утром 31 октября российские войска выпустили по Украине большое количество ракет. Во всех областях объявлена воздушная тревога.
В Винницкой области утром 31 октября сбитая ПВО вражеская ракета упала в гражданские объекты.
Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
В результате падения ракеты есть разрушения. По словам Сергея Борзова, погибших и раненых нет.
«Работают спецслужбы и ГСЧС», — добавил глава ОВА.
Ранее сообщалось, что утром 31 октября российские войска выпустили по Украине большое количество ракет. Во всех областях объявлена воздушная тревога.