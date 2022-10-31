В Винницкой области утром 31 октября сбитая ПВО вражеская ракета упала в гражданские объекты.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

В результате падения ракеты есть разрушения. По словам Сергея Борзова, погибших и раненых нет.