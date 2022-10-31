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В связи с утренними террористическими обстрелами энергетической инфраструктуры обесточены участки Укрзализныци.
Резервные тепловозы выведены, все поезда продолжат движение, сообщили в предприятии.
Сейчас с задержкой более чем на 30 минут следует поезд №81/82 Киев — Ужгород.
Также задерживаются следующие рейсы скоростных поездов:
80% поездов, которые сейчас находятся в пути, продолжают курсировать по графику.
Ранее сообщалось, что утром 31 октября российские войска выпустили по Украине большое количество ракет. Во всех областях объявлена воздушная тревога.
В связи с утренними террористическими обстрелами энергетической инфраструктуры обесточены участки Укрзализныци.
Резервные тепловозы выведены, все поезда продолжат движение, сообщили в предприятии.
Сейчас с задержкой более чем на 30 минут следует поезд №81/82 Киев — Ужгород.
Также задерживаются следующие рейсы скоростных поездов:
80% поездов, которые сейчас находятся в пути, продолжают курсировать по графику.
Ранее сообщалось, что утром 31 октября российские войска выпустили по Украине большое количество ракет. Во всех областях объявлена воздушная тревога.