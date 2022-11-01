Оккупанты осуществляют принудительное перемещение гражданского населения в Херсонскую область, сообщает Генштаб.

Например, в Каховке граждан, проживающих в помещениях вдоль берега Днепра, силой выселяют из жилищ.

Вокруг гражданского жилья российские захватчики оборудуют инженерные укрепления и минно-взрывные заграждения.

В населенном пункте Новочерноморье Скадовского района российские военнослужащие психологически и физически давят на мирных жителей.

Их выгоняют из собственных жилищ. Высвободившиеся таким образом дома планируются под заселение оккупантами.

Напомним, коллаборант Владимир Сальдо в понедельник, 31 октября, заявил, что «зона эвакуации» из временно захваченных населенных пунктов Херсонской области «расширена» на 15 километров от Днепра. Речь идет о районах на левом берегу Днепра.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что операция по освобождению Херсона будет продолжаться до конца ноября.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, вероятно, покинули территорию военного аэродрома «Чернобаевка» в Херсонской области.

Также известно, что российские военные готовят временно оккупированный ими Херсон к уличным боям.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия пытается превратить Херсонскую область в зону отчуждения.