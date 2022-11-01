В результате ракетных ударов по Николаеву в ночь на 1 ноября в Центральном районе города возникли 2 пожара и разрушены частные жилые дома.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Отделением 2 пожарно-спасательной части и очередным изменением оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области ликвидирован пожар складского помещения на площади 50 квадратных метров.

Также пожарные 3 ДПРЧ потушили пожар на первом этаже пятиэтажного жилого дома на площади 50 квадратных метров.

Из-под завалов одного из разрушенных одноэтажных жилых домов спасатели изъяли тело погибшей женщины.

К ликвидации пожаров и разбору завалов привлекались отделения 1, 2, 3 ДПРЧ 2 ГПРЗ, инженерное отделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, отделение 10 взвода государственного горноспасательного отряда ГСЧС Украины. Также привлекались сотрудники полиции, Нацгвардии, бригады скорой медицинской помощи, отряд быстрого реагирования Николаевской областной организации Общества Красного Креста Украины, бригады АО «Николаевоблэнерго» и ПАО «Николаевгаз».