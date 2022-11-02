Оккупационные «власти» Херсонской области запретили движение гражданских транспортных средств через Днепр.

Об этом говорится в Telegram-канале оккупационной «администрации» Херсонщины.

Оккупанты связали запрет с завершением эвакуации с правого берега Днепра, а также с «усилением военной опасности и повышением угроз мирному населению».

Временный запрет распространяется на речные такси, баржи и другие водные суда. Понтонная переправа прекращает свою работу.

Запрет не распространяется на транспортные средства коммунальных служб и компаний, осуществляющих грузоперевозку продовольствия и медикаментов.

В распоряжении говорится, что движение гражданских транспортных средств с правого на левый берег Днепра будет осуществляться только через речпорт в Херсоне. Выехать на левый берег Днепра можно оттуда на водном транспорте, а также переправиться личным автомобилем с помощью баржи.

оккупанты пообещали, что временное прекращение транспортного сообщения не отразится на обеспечении правобережья Херсонской области продовольствием и товарами первой необходимости.

Ранее сообщалось, что в Украине только за одни сутки открыто 71 уголовное производство по военным преступлениям Вооруженных сил Российской Федерации на территории временно оккупированной Херсонской области.

Также сообщалось, что российские войска сейчас сосредоточены на построении защитных сооружений на левобережье Херсона, в том числе и в Новой Каховке.