Россияне на оккупированных территориях собираются угнать оборудование для солнечной генерации электроэнергии.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 2 ноября.

Сообщается, что оккупационные власти, начиная с 27 октября, занялись «ревизией» объектов промышленной солнечной генерации электроэнергии.

«По результатам работы оккупанты угрожают конфисковать и вывезти оборудование предприятий, владельцы которых находятся на подконтрольной украинским властям территории и отказываются возвращаться на временно оккупированную территорию», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине только за одни сутки открыто 71 уголовное производство по военным преступлениям Вооруженных сил Российской Федерации на территории временно оккупированной Херсонской области.

Также сообщалось, что российские войска сейчас сосредоточены на построении защитных сооружений на левобережье Херсона, в том числе и в Новой Каховке.