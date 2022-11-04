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В пятницу на южном направлении украинские военные сбили две вражеские крылатые ракеты.
Об этом сообщили Воздушное командование « Центр», Воздушное командование « Юг», а также спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии УП.
«4 ноября около 16.00 часов силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг » сбиты две крылатые ракеты типа «Калибр», которыми российские оккупационные войска атаковали Украину с акватории Черного моря», - говорится в сообщении командования «Юг».
В командовании уточнили, что 1 крылатая ракета сбита над Херсонщиной и 1 – над Николаевщиной.
Перед этим воздушное командование «Центр » сообщило, что «около 16:00 военнослужащие одного из расчетов ПЗРК отдельного зенитного ракетного дивизиона Воздушного командования «Центр », выполняющих боевые задачи на Южном направлении, поразили крылатую ракету врага».
Там добавили, что «Успешный залп – спасенный инфраструктурный объект и сотни мирных жизней».
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уточнил, что в целом на южном направлении в пятницу были сбиты две ракеты – одну из них сбили военнослужащие воздушного командования «Юг», а другую – действовавшие в подчинении «Юга» воздушного командования «Центр ».
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В пятницу на южном направлении украинские военные сбили две вражеские крылатые ракеты.
Об этом сообщили Воздушное командование « Центр», Воздушное командование « Юг», а также спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии УП.
«4 ноября около 16.00 часов силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг » сбиты две крылатые ракеты типа «Калибр», которыми российские оккупационные войска атаковали Украину с акватории Черного моря», - говорится в сообщении командования «Юг».
В командовании уточнили, что 1 крылатая ракета сбита над Херсонщиной и 1 – над Николаевщиной.
Перед этим воздушное командование «Центр » сообщило, что «около 16:00 военнослужащие одного из расчетов ПЗРК отдельного зенитного ракетного дивизиона Воздушного командования «Центр », выполняющих боевые задачи на Южном направлении, поразили крылатую ракету врага».
Там добавили, что «Успешный залп – спасенный инфраструктурный объект и сотни мирных жизней».
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уточнил, что в целом на южном направлении в пятницу были сбиты две ракеты – одну из них сбили военнослужащие воздушного командования «Юг», а другую – действовавшие в подчинении «Юга» воздушного командования «Центр ».