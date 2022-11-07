Российские оккупанты обстреляли Баштанский район Николаевской области в ночь на понедельник, пострадавших нет.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким в фейсбуке.

Отмечается, что в Николаевском районе информация о последствиях боевых действий не поступала.

В Баштанском районе ночью, 7 ноября, около 00:30 и 02:30 зафиксированы обстрелы между и за пределами населенных пунктов Широковской громады. Пострадавших и разрушений нет.

В Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Ранее сообщалось, что ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 147 огневых задач, а авиацией отработаны два результативных вылета.