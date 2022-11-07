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Российские оккупанты обстреляли Баштанский район Николаевской области в ночь на понедельник, пострадавших нет.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким в фейсбуке.
Отмечается, что в Николаевском районе информация о последствиях боевых действий не поступала.
В Баштанском районе ночью, 7 ноября, около 00:30 и 02:30 зафиксированы обстрелы между и за пределами населенных пунктов Широковской громады. Пострадавших и разрушений нет.
В Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Ранее сообщалось, что ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 147 огневых задач, а авиацией отработаны два результативных вылета.
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Российские оккупанты обстреляли Баштанский район Николаевской области в ночь на понедельник, пострадавших нет.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким в фейсбуке.
Отмечается, что в Николаевском районе информация о последствиях боевых действий не поступала.
В Баштанском районе ночью, 7 ноября, около 00:30 и 02:30 зафиксированы обстрелы между и за пределами населенных пунктов Широковской громады. Пострадавших и разрушений нет.
В Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Ранее сообщалось, что ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 147 огневых задач, а авиацией отработаны два результативных вылета.