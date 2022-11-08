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Сегодня, 8 ноября, Россия снова не вывела на боевое дежурство к Черному морю ни одного корабля с крылатыми ракетами типа «Калибр».
Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.
— В Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, из которых нет ни одного носителя крылатых ракет «Калибр», — говорится в сообщении.
Напомним, 6 ноября в Черном море на дежурстве не зафиксировали ни одного российского корабля с ракетами.
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Сегодня, 8 ноября, Россия снова не вывела на боевое дежурство к Черному морю ни одного корабля с крылатыми ракетами типа «Калибр».
Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.
— В Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, из которых нет ни одного носителя крылатых ракет «Калибр», — говорится в сообщении.
Напомним, 6 ноября в Черном море на дежурстве не зафиксировали ни одного российского корабля с ракетами.