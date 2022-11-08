«Укрэнерго» прогнозирует улучшение ситуации с энергоснабжением в течение нескольких дней при отсутствии новых обстрелов.

Об этом заявил глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, передает «Интерфакс-Украина».

— Если не будет новых обстрелов страной-агрессором Россией украинской энергосистемы, ситуация с энергоснабжением в центральном регионе (Киев, Киевская, Черкасская, Черниговская, Житомирская области), а также в северном (Харьковская, Полтавская, Сумская области), где она самая сложная, улучшится в течение следующих нескольких дней, – сказал он в эфире национального телемарафона.

По его словам, в результате пяти массированных ударов, а также ряда более мелких вражеских обстрелов ситуация в энергосистеме до сих пор остается достаточно сложной, особенно в Киевском и Харьковском регионах.

— Здесь вводятся графики почасовых отключений и, к сожалению, иногда приходится применять дополнительные аварийные отключения, чтобы сбалансировать энергосистему в этих регионах. Дефицит мощности в течение дня здесь меняется, потому что меняется объем потребления и генерации, доступный диспетчеру, но именно в этих регионах превышает в среднем 1000 МВт, – описал ситуацию Владимир Кудрицкий.

В то же время возможность блекаута энергосистемы напрямую связывает с интенсивностью ее обстрелов войсками агрессора.

— И местные власти, и энергетики просто обязаны готовиться к любому сценарию, включая наиболее пессимистический – это блекаут. Насколько вероятен этот сценарий, зависит от интенсивности ракетных обстрелов, которые довольно трудно спрогнозировать, но мы, энергетики, будем делать все, чтобы не допустить таких сценариев, – заверил Владимир Кудрицкий.

В то же время Кудрицкий отметил, что в ближайшее время надеется на дополнительные инструменты обеспечения энергоснабжения, в частности, в Киеве и области.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия может готовить новые массовые удары по украинской энергетической инфраструктуре. Для этого он может использовать иранские ракеты.