Государственное бюро расследований сообщило о подозрении сотруднику Государственной миграционной службы в Запорожской области за участие в организации так называемого референдума на оккупированной части области.

Об этом ведомство заявило 10 ноября.

Речь идет о заместителе начальника одного из городских отделов Управления Государственной миграционной службы в Запорожской области. По данным ДБР, в начале оккупации части области он добровольно вступил в незаконный «миграционный орган» и следовал указаниям российской оккупационной администрации.

— Он лично участвовал в выдаче паспортов РФ и организации «референдума», которые пытались провести оккупанты. Также бывший чиновник получил награду от врага за активное участие в процессе проведения так называемого «волеизъявления», — говорится в сообщении.

Мужчину подозревают в государственной измене. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы за конфискацию имущества.

Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила еще пять вражеских приспешников из оккупационных администраций в захваченных районах Херсонской и Луганской областей.