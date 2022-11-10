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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении сотруднику Государственной миграционной службы в Запорожской области за участие в организации так называемого референдума на оккупированной части области.
Об этом ведомство заявило 10 ноября.
Речь идет о заместителе начальника одного из городских отделов Управления Государственной миграционной службы в Запорожской области. По данным ДБР, в начале оккупации части области он добровольно вступил в незаконный «миграционный орган» и следовал указаниям российской оккупационной администрации.
— Он лично участвовал в выдаче паспортов РФ и организации «референдума», которые пытались провести оккупанты. Также бывший чиновник получил награду от врага за активное участие в процессе проведения так называемого «волеизъявления», — говорится в сообщении.
Мужчину подозревают в государственной измене. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы за конфискацию имущества.
Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила еще пять вражеских приспешников из оккупационных администраций в захваченных районах Херсонской и Луганской областей.
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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении сотруднику Государственной миграционной службы в Запорожской области за участие в организации так называемого референдума на оккупированной части области.
Об этом ведомство заявило 10 ноября.
Речь идет о заместителе начальника одного из городских отделов Управления Государственной миграционной службы в Запорожской области. По данным ДБР, в начале оккупации части области он добровольно вступил в незаконный «миграционный орган» и следовал указаниям российской оккупационной администрации.
— Он лично участвовал в выдаче паспортов РФ и организации «референдума», которые пытались провести оккупанты. Также бывший чиновник получил награду от врага за активное участие в процессе проведения так называемого «волеизъявления», — говорится в сообщении.
Мужчину подозревают в государственной измене. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы за конфискацию имущества.
Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила еще пять вражеских приспешников из оккупационных администраций в захваченных районах Херсонской и Луганской областей.