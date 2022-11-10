Россия понесла в десять раз больше потерь в войне, чем Украина.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью CNN.

По его словам, недавняя оценка Пентагона о том, что Россия потеряла 50% своих танков в войне против Украины, «более или менее соответствует действительности».

— Я думаю, что это более-менее соответствует действительности — хотя, честно говоря, никто не знает полной реальности, особенно в отношении личного состава, — заявил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский отметил, что Россия понесла «потрясающее» количество потерь в личном составе и артиллерии.

Также президент заявил, что по его оценкам, Россия понесла «в десять раз» больше потерь, чем Украина, добавив, что хотя он не может назвать точные цифры, существует «очень значительная разница» между потерями, понесенными двумя странами в войне.

По его словам, нежелание Украины использовать людей как «пушечное мясо» является еще одной причиной, почему она не понесла столько потерь, как Россия.

— Когда мы просим наших партнеров об артиллерии или бронетехнике, это не только оружие, а прежде всего защита наших военных, — добавил Владимир Зеленский.

Украинский лидер обратил внимание на то, что артиллерия, предоставленная Украине США и Европой, смогла сломать наступление российских войск.

— Мы их остановили, мы деоккупировали значительную часть нашей территории. И этому действительно помогла артиллерия и новые технологии, подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил, что потери российских военных в Украине превысили 100 тысяч убитыми и ранеными.