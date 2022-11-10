Потери российских военных в Украине превысили 100 тысяч убитыми и ранеными.

Об этом сообщил руководитель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли, сообщает Reuters.

По словам генерала, украинские Вооруженные силы, «вероятно», понесли такие же потери.

— Вы видите более 100 тысяч русских солдат убитыми и ранеными. То же, вероятно, на украинской стороне. Много человеческих страданий, – сказал Марк Милли.

Агентство отмечает, что оценки генерала не могут быть независимо подтверждены.

Марк Милли добавил, что во время войны от 15 до 30 миллионов украинцев стали беженцами, 40 тысяч мирных жителей погибли.



Напомним, что ВСУ за прошедшие сутки ликвидировали еще 740 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла 78 тысяч 690 военных.