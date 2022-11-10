ВСУ за прошедшие сутки ликвидировали еще 740 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла 78 тысяч 690 военных.

За сутки наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.11 ориентировочно составили:

личного состава – около 78 690 (+740) человек ликвидировано,

танков – 2804 (+3) ед.

боевых бронированных машин - 5682 (+16) ед.

артиллерийских систем - 1805 (+3) ед.

РСЗО – 393 (+0) ед.

средства ПВО - 205 (+0) ед.

самолетов - 278 (+0) ед.

вертолетов - 260 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1499 (+16),

крылатые ракеты – 399 (+0),

корабли/катера - 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 4242 (+15) ед.

специальная техника – 159 (+0).

Напомним, что авиация ВСУ за прошедшие сутки отработала 8 ударов по опорному пункту, районам сосредоточения вражеских сил и средств.