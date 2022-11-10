ВСУ за прошедшие сутки ликвидировали еще 740 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла 78 тысяч 690 военных.
За сутки наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.11 ориентировочно составили:
Напомним, что авиация ВСУ за прошедшие сутки отработала 8 ударов по опорному пункту, районам сосредоточения вражеских сил и средств.
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Cui prodest?Станіслав Мартиросов
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
ВСУ за прошедшие сутки ликвидировали еще 740 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла 78 тысяч 690 военных.
За сутки наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.11 ориентировочно составили:
Напомним, что авиация ВСУ за прошедшие сутки отработала 8 ударов по опорному пункту, районам сосредоточения вражеских сил и средств.