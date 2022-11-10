Авиация ВСУ за прошедшие сутки отработала 8 ударов по опорному пункту, районам сосредоточения вражеских сил и средств.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более сотни огневых задач, в том числе по пункту управления, колонне военной техники и складам с боеприпасами врага, сообщает Оперативное командование «Юг».

Так что вражеские потери за боевой день составляют:

125 оккупантов

3 танка

5 единиц авто-бронетехники

склад с боеприпасами в Бериславском районе

Окончательные потери врага дознаются.

Над Черным морем в Одесской области сбиты два беспилотных разведчика типа «Гранат-3».

Напомним, вечером 9 ноября российский генерал Сергей Суровикин, командующий вражескими войсками в Украине, и министр обороны РФ Сергей Шойгу объявили о сдаче Херсона и уходе оккупационных войск на левый берег Днепра.

При этом на Херсонщине за последние сутки россияне разрушили как минимум 11 мостов и переправ. По сообщению местных жителей и военных, мосты взорвали сами оккупанты для замедления продвижения ВСУ.

Ранее глава Николаевской ОВА, комментируя ситуацию в Снегиревке, рассказал, что кафиры ведут перегруппировку.

Также сообщалось, что Вооруженные Силы Украины накрыли большую колонну россиян, выходивших из Снегиревки Николаевской области в направлении временно оккупированного Херсона.

Кроме того, была информация, что российские оккупанты могут строить линию обороны в Херсонской области для двух целей: долгих боев или прикрытия для выхода из региона.