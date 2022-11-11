В освобожденном Береславском районе Херсонской области в погребе одного из домов правоохранители обнаружили останки гражданских тел.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По предварительным данным, тела принадлежат трем местным жителям, погибшим во время оккупации населенного пункта.

«При первичном осмотре скелетированных трупов обнаружены телесные повреждения в виде переломов костей черепа. Остатки погибших направлены на проведение комплекса экспертиз, в частности, ДНК-экспертизы», — рассказали в ОГП.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, журналистка ТРК «Украина» Анжела Слободян, которую россияне в оккупированном Херсоне держали в изоляторе, рассказала об издевательствах захватчиков и пытках украинских военнопленных.