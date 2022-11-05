Журналистка ТРК «Украина» Анжела Слободян, которую россияне в оккупированном Херсоне держали в изоляторе, рассказала об издевательствах захватчиков и пытках украинских военнопленных.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Девушка провела около месяца в изоляторе временного содержания в Херсоне, который россияне превратили в пыточную.

«Палата №6. Так мы называли свою камеру под номером 6 в Херсонском ИВС. Фаина, Оля, Светлана, Наталья и Я — пациенты под наблюдением палачей. Нет, они нас не избивали. Для женщин у них были другие «инъекции». Они нас пытались унизить, раздавить. Безжалостно», — написала она.

Девушки слышали, как оккупанты убивают и обматывают пленкой тело пленника, с которым «перестарались» кадыровцы во время допроса, и как насилуют за дверью камеры мужчин.

«Мы знали, Где током наших ребят пытают, Где забивают и Где заставляют говорить. Черные тени в лунном сиянии. Они не знают, что такое боль. Они вливают капельницы своих токсинов во все живое. Жалкие существа. Ужасный опыт. Жить... Каждый день мы, пациенты Палаты № 6, начинали с мыслью НАДО ВЫЖИТЬ. Не все пережили», — вспоминает Анжела Слободян.

Девушка рассказала, что у 66-летней сокамерницы Фаины случился инсульт, она умерла. Женщина попала в плен, поскольку ее сын был волонтером.

Еще две женщины содержались «из-за мужа и брата».

«Света. С ней делили одну «нару». На трех койкоместах нужно было разместиться пятерым. «Забрали» Светлану за мужа. Отпустили «по ненадобности». Вывели на допрос и сказали «твоего мужа убили, ты свободна». Еще одна потерянная жизнь. Оля. Учительница. Ее отпустили на 33-й день. Никакого допроса. Удерживали за брата», - рассказала журналистка.

Анжелу выпустили из изолятора спустя 30 дней неволи.

«Все время я прогнозировала, как выйду, больше не слышу шума металла ворот... Все забуду... На следующий день я стояла у ворот. С подругой принесла «передачу» своим. Наталья. Ее держали около 4 месяцев. Вымышленные обвинения. Сегодня я узнала, что она выбралась из застенок. Сейчас мы в разных городах Украины. Наша Палата №6, хоть и не в полном составе, но соберется. Обязательно. В нашем освобожденном от нечисти Херсоне. С верой!», – добавила она.

Также, по информации журналистки, полученной от тех, кого «эвакуировали» из ИВС, Херсонский городской голова Игорь Колыхаев сейчас находится в Каланчаке под стражей. Похудел, имеет проблемы со здоровьем.

Кроме того, ей рассказали, что из Херсонского ИВС «эвакуировали» 36 человек.

«Голая Пристань-Новотроицкое. 2 недели перевозили. В Херсоне на момент вывоза оставили 3 женщин, фамилии знаю, передам в прокуратуру. Удерживают людей в помещении отделения полиции. Отпускают оккупанты задержанных без документов, денег, телефонов», — написала девушка.

Ранее жители населенных пунктов в Бериславском районе Херсона рассказали о полугодии жизни при российской оккупации.