Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства преступлений боевика террористической организации «ДНР» по прозвищу «Фил», что позволило суду посадить его за решетку на 12 лет.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Следователи СБУ установили, что в качестве оператора-наводчика танка Т72 он произвел не менее 20 выстрелов по жилым многоэтажкам Мариуполя.
Его удалось схватить в конце апреля недалеко от села Ровнополь Донецкой области. Тогда ВСУ подбили его танк, а раненого боевика взяли в плен.
В ходе следственных действий удалось установить, что этот танкист имеет «длинную карьеру» в террористических группировках «ДНР»:
На основании доказательств СБУ суд признал фигуранта виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
Досудебное расследование осуществляли следователи Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.
Напомним, что суд приговорил к 15 годам заключения 72-летнюю жительницу Николаева, которая передавала российскому куратору данные о размещении подразделений ВСУ.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства преступлений боевика террористической организации «ДНР» по прозвищу «Фил», что позволило суду посадить его за решетку на 12 лет.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Следователи СБУ установили, что в качестве оператора-наводчика танка Т72 он произвел не менее 20 выстрелов по жилым многоэтажкам Мариуполя.
Его удалось схватить в конце апреля недалеко от села Ровнополь Донецкой области. Тогда ВСУ подбили его танк, а раненого боевика взяли в плен.
В ходе следственных действий удалось установить, что этот танкист имеет «длинную карьеру» в террористических группировках «ДНР»:
На основании доказательств СБУ суд признал фигуранта виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
Досудебное расследование осуществляли следователи Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.
Напомним, что суд приговорил к 15 годам заключения 72-летнюю жительницу Николаева, которая передавала российскому куратору данные о размещении подразделений ВСУ.