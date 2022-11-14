Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства преступлений боевика террористической организации «ДНР» по прозвищу «Фил», что позволило суду посадить его за решетку на 12 лет.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи СБУ установили, что в качестве оператора-наводчика танка Т72 он произвел не менее 20 выстрелов по жилым многоэтажкам Мариуполя.

Его удалось схватить в конце апреля недалеко от села Ровнополь Донецкой области. Тогда ВСУ подбили его танк, а раненого боевика взяли в плен.

В ходе следственных действий удалось установить, что этот танкист имеет «длинную карьеру» в террористических группировках «ДНР»:

присоединился к террористам еще в 2014 году;

воевал в «5 роте 2 мотострелкового батальона 7 бригады 9 полка морской пехоты «ДНР» в должности пулеметчика;

был в должности стрелка в батальонах «Сомали», «Чечен», «Пятнашка»;

находился в фейковой финансово-экономической полиции и во «2 взводе 2 роты танкового батальона 9 полка морской пехоты «народной милиции «ДНР»;

в начале полномасштабного вторжения РФ он официально присоединился к 8 армии оккупантов как оператор-наводчик танка Т72.

На основании доказательств СБУ суд признал фигуранта виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

Досудебное расследование осуществляли следователи Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.