Угроза обстрелов Николаева войсками РФ остается даже после освобождения правобережья Херсонской области из-за географических особенностей региона.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, пишет НВ.

— Абсолютное исключение угрозы еще невозможно, поскольку остаются не освобожденные географические особенности области, там продолжается работа, — подчеркнула она.

Наталья Гуменюк добавила, что расслабляться пока нельзя, но иногда жителям Николаева уже удается отдохнуть от обстрелов.

Говоря о географических особенностях Николаевской области Наталья Гуменюк, вероятно, имела в виду Кинбурнскую косу, где еще ряд населенных пунктов контролируют российские оккупанты.

Напомним, советник Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что изгнание российской армии с правого берега Днепра означает, что Николаев теперь не будет попадать под ежедневный обстрел.