Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что изгнание российской армии с правого берега Днепра означает, что Николаев теперь не будет попадать под ежедневные обстрелы.

Об этом Алексей Арестович сказал в интервью журналистке Юлии Латыниной.

— Николаеву станет намного легче, многострадальному городу, который натерпелся, несколько месяцев без воды, по которому стреляют каждый день. Дистанция увеличится. Она не совсем лишает возможности, но делает крайне проблематичной возможность для российских войск обстреливать Николаев. Николаеву должно стать полегче. Но все это может перейти на Херсон. По Херсону теперь будут бить. Херсон становится прифронтовым городом, — сказал Алексей Арестович.

Он отметил, то это четвертое крупное освобождение с начала войны.

— Мы до вчерашнего дня вернули 37% территорий, захваченных с 24 февраля в борьбе против врага… Наше продвижение идет планово, очень аккуратно, с доразведкой, чтобы не нарваться на засаду и ответные удары… Это кровавая и тяжелая военная работа. Я хочу подчеркнуть, что никакого вывода российских войск с правого берега Днепра нет. Они не отводятся, их выбила Вооруженные силы Украины. Тяжелейшим кровавым трудом, с потерями, с методичным прогрызанием обороны в очень непростых условиях, с работой по переправах, плановой работой диверсантов, Сил специальных операций, разведки и так далее. Это очень и очень непростая работа. И закономерный исход - мы их выбили, как из-под Киева выбили, как из-под Харьковщины, так и из-под Херсона выбиваем. Какое-то время они будут убираться оттуда, потому что неизвестно, сколько сил они оставляют и какие у них планы. А потом еще период стабилизационных мероприятий. Разминирование, поиск диверсантов, работа с их разведкой оставленной, с наводчиками, которые будут наводить их артиллерию с левого берега на правый. Безусловно, это крупнейшая моральная и военная победа политическая. Это означает, что ни одного российского солдата не осталось на правом берегу Днепра. Это был последний плацдарм на правом берегу Днепра в настоящий момент, — добавил он.

Ранее сообщалось, что военное руководство России заявило о сдаче Херсона.

Напомним, в Херсонской области за последние сутки россияне разрушили как минимум 11 мостов и переправ. По сообщению местных жителей и военных, мосты взорвали сами оккупанты для замедления продвижения ВСУ.

Ранее глава Николаевской ОВА, комментируя ситуацию в Снегиревке, рассказал, что оккупанты ведут перегруппировку.

Также сообщалось, что Вооруженные Силы Украины накрыли большую колонну россиян, выходивших из Снегиревки Николаевской области в направлении временно оккупированного Херсона.

Кроме того была информация, что российские оккупанты могут строить линию обороны в Херсонской области для двух целей: долгих боев или прикрытия для ухода из региона.