С момента освобождения Херсона, 11 ноября, оккупанты прекратили бить ракетами по Николаеву.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина рассказал мэр города Александр Сенкевич.

Мэр связывает уменьшение обстрелов с перебазированием российских военных на левый берег Днепра.

– Нас обстреливали последний раз три дня назад. И, вы знаете, это был тот случай, когда пятиэтажка, обрушились все пять этажей, и 7 человек погибли. С тех пор мы слышим взрывы на окраинах города, но собственно в самом городе этих взрывов нет. И это связано с тем, что нас обстреливали из-под Херсона из ракетных комплексов С-300, и сейчас я так понимаю, что они опрокинули их на левый берег и там разворачивают новую оборону и новые места для нападения. Поэтому сейчас пока у нас тихо. Не думаю, что всегда будет так тихо, но надеюсь подольше, – рассказал Александр Сенкевич.