Утром оккупанты нанесли удар по пригороду Запорожья.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
«В который раз, около четырех утра оккупантами был наносить удар (4 ракеты, предположительно С-300) по пригороду Запорожья», — говорится в сообщении.
Пострадавшие и разрушения не обнаружены. Взрывы слышали жители разных районов Запорожья. Затем сработал сигнал воздушной тревоги.
Напомним, оккупанты «практически уничтожили» энергообъект, который обеспечивал энергопитание всего правобережья Херсонской области и значительной части Николаевской области.
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Утром оккупанты нанесли удар по пригороду Запорожья.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
«В который раз, около четырех утра оккупантами был наносить удар (4 ракеты, предположительно С-300) по пригороду Запорожья», — говорится в сообщении.
Пострадавшие и разрушения не обнаружены. Взрывы слышали жители разных районов Запорожья. Затем сработал сигнал воздушной тревоги.
Напомним, оккупанты «практически уничтожили» энергообъект, который обеспечивал энергопитание всего правобережья Херсонской области и значительной части Николаевской области.