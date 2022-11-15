Утром оккупанты нанесли удар по пригороду Запорожья.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

«В который раз, около четырех утра оккупантами был наносить удар (4 ракеты, предположительно С-300) по пригороду Запорожья», — говорится в сообщении.

Пострадавшие и разрушения не обнаружены. Взрывы слышали жители разных районов Запорожья. Затем сработал сигнал воздушной тревоги.

Напомним, оккупанты «практически уничтожили» энергообъект, который обеспечивал энергопитание всего правобережья Херсонской области и значительной части Николаевской области.