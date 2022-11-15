Служба безопасности начала уголовное производство по факту инцидента, произошедшего 12 ноября 2022 года в одном из храмов Национального заповедника «Киево-Печерская Лавра».

Тогда во время богослужения в храме звучали восхваляющие «русский мир» тезисы пропагандистского характера, сообщает прессслужба ведомства.

Следствие осуществляется по ч.1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников.

В настоящее время все материалы направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Ранее глава СБУ Василий Малюк заявил, что данный инцидент не останется без ответной реакции.

— Те, кто в условиях полномасштабной войны, развязаной россией против Украины, ждет «пробуждения матушки-руси», должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений, - заявил руководитель СБУ Василий Малюк.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителю одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области. Митрополит совершал умышленные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями. Соответствующие материалы, в частности, были размещены на личном сайте священника