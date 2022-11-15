В Одесской области разоблачена масштабная схема поборов должностными лицами Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Деньги чиновники принимали за выдачу сертификатов и других разрешительных документов.

Об этом сообщили в ДБР.

— Чиновники брали взятки от субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих экспорт зерновых культур через морские порты Одесской области по так называемому «зерновому коридору». Все, кто хотел беспрепятственно и быстро получить фитосанитарный сертификат и другие разрешительные документы должны были бзаплатить определенную сумму через посредников, — говорится в сообщении.

Для сокрытия своих противоправных действий должностные лица определили отдельные коммерческие предприятия, под видом консультаций и фумигационных услуг экспортерам зерновых культур выступали посредниками при получении неправомерной выгоды.

Сейчас производится ряд обысков по месту работы и проживания фигурантов уголовного производства. Уже изъяты деньги от незаконной деятельности, документальные материалы, а также другие предметы и вещи, которые будут служить доказательством в ходе досудебного расследования.

Планируется принятие решения об объявлении подозрений должностным лицам причастным к сделке в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить зерновое соглашение на порты Николаева и Ольвия в Николаевской области.