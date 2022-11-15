«Укрэнерго» совместно с АО «Херсоноблэнерго» и АО «Николаевоблэнерго» уже разработали резервную схему питания Херсонщины и приступили к ее реализации.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».

В компании отметили, что в Херсонской области оккупанты уничтожили все электросети, поэтому возврат света будет постепенным — начиная с районов и населенных пунктов, граничащих с соседними областями.

– В приоритете – заживление объектов критической инфрастуруктуры и жизнеобеспечения: водоканал, связь, больницы и др., – отметили в «Укрэнерго».

В восстановлении сетей «Укрэнерго» привлекает 9 ремонтных бригад из разных областей Украины.

— Работы начнутся сразу после продолжающегося разминирования территорий от рашистских мин. Безопасность наших работников – превыше всего. Мы делаем все, чтобы как можно быстрее вернуть херсонцам свет и тепло, которого лишили оккупанты, добавили в компании.

Напомним, убегая с правого берега Херсонщины оккупанты взорвали все мосты через Днепр, котельные, вышки связи и телецентр в Херсоне. Город россияне полностью обесточили. Связь и украинское радио туда уже вернули. Военные зачищают Херсон от оккупантов и ищут коллаборантов.

После того, как российские войска вынуждены были бежать из Херсона, они объявили временно оккупированный Геническ «административной столицей» Херсонской области.

Накануне, 11 ноября, ВСУ зашли в Херсон, оккупированный с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе развевались украинские флаги, в том числе над зданием ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский под вечер подтвердил, что ВСУ увольняют Херсон. Но, отметил он, город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.

Всего по утрам 12 ноября ВСУ уволили более 3 тысяч квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже пришли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергею Шойгу по предложению командующего российским вторжением в Украину генерала Сергея Суровикина приказал отвести российские войска из оккупированного Херсона на левый берег Днепра. Это решение объяснили невозможностью полноценного обеспечения города и якобы желанием сохранить жизнь русских солдат.

Утром 11 ноября Минобороны РФ отчиталось об отступлении из Херсона. В ведомстве заявили, что всего на левый берег Днепра было выведено более 30 тысяч российских военнослужащих и около 5 тысяч единиц вооружений и военной техники.