Группа журналистов, участвовавших 14 ноября в пресс-туре в освобожденный Херсон, попала под вражеский обстрел на обратном пути в Николаев.

Об этом региональной представительнице ИМИ в Николаевской области рассказал корреспондент издания «НикВести» Сергей Овчаришин.

По его словам, после завершения престура на пути из Херсона в Николаев организаторы пресс-тура предложили сделать остановку у стелы «Ворота Херсона» на выезде из города.

— Да, мы остановились у стелы для фото, и было два прилета, где-то в 300 метрах от нас. Я в этот момент как раз записывал видео, – рассказал Сергей Овчаришин.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Телеграмм-канале опубликовал видеозапись, сделанную одним из иностранных телеканалов, на которой зафиксирован момент взрыва.

— Еще не очень безопасно в Херсонской области, — подписал он видеозапись.

На видео видно, как сразу после взрыва находившиеся на улице журналисты начали быстро возвращаться в автобусы. Уже через несколько минут автобусы покинули место обстрела.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский посетил недавно освобожденный от российских оккупантов Херсон.