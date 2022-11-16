|Швидкість вітру:
|3.9 м/с
|Схід сонця:
|06:56
|Захід сонця:
|16:17
|Температура завтра:
|+9 C°
|Швидкість вітру:
|2.8 м/с
|Схід сонця:
|07:13
|Захід сонця
|16:11
|Температура завтра:
|0 C°
Группа журналистов, участвовавших 14 ноября в пресс-туре в освобожденный Херсон, попала под вражеский обстрел на обратном пути в Николаев.
Об этом региональной представительнице ИМИ в Николаевской области рассказал корреспондент издания «НикВести» Сергей Овчаришин.
По его словам, после завершения престура на пути из Херсона в Николаев организаторы пресс-тура предложили сделать остановку у стелы «Ворота Херсона» на выезде из города.
— Да, мы остановились у стелы для фото, и было два прилета, где-то в 300 метрах от нас. Я в этот момент как раз записывал видео, – рассказал Сергей Овчаришин.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Телеграмм-канале опубликовал видеозапись, сделанную одним из иностранных телеканалов, на которой зафиксирован момент взрыва.
— Еще не очень безопасно в Херсонской области, — подписал он видеозапись.
На видео видно, как сразу после взрыва находившиеся на улице журналисты начали быстро возвращаться в автобусы. Уже через несколько минут автобусы покинули место обстрела.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский посетил недавно освобожденный от российских оккупантов Херсон.
Группа журналистов, участвовавших 14 ноября в пресс-туре в освобожденный Херсон, попала под вражеский обстрел на обратном пути в Николаев.
Об этом региональной представительнице ИМИ в Николаевской области рассказал корреспондент издания «НикВести» Сергей Овчаришин.
По его словам, после завершения престура на пути из Херсона в Николаев организаторы пресс-тура предложили сделать остановку у стелы «Ворота Херсона» на выезде из города.
— Да, мы остановились у стелы для фото, и было два прилета, где-то в 300 метрах от нас. Я в этот момент как раз записывал видео, – рассказал Сергей Овчаришин.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Телеграмм-канале опубликовал видеозапись, сделанную одним из иностранных телеканалов, на которой зафиксирован момент взрыва.
— Еще не очень безопасно в Херсонской области, — подписал он видеозапись.
На видео видно, как сразу после взрыва находившиеся на улице журналисты начали быстро возвращаться в автобусы. Уже через несколько минут автобусы покинули место обстрела.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский посетил недавно освобожденный от российских оккупантов Херсон.