В Херсонской области исчезла коллаборантка, назначенная россиянами заместителем председателя оккупационной «администрации» региона, Екатерина Губарева.

Об этом заявил еще один коллаборант, ее супруг Павел Губарев.

«Вчера около 16.30 моя жена Екатерина Губарева исчезла, с тех пор связь не выходила. Последнее место, где его видели – здание правительства Херсонской области в Геническе. Попытки дозвониться Сальдо, чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока безрезультатны», — написал он.

Отметим, что публицы Губаревых являются донецкими сепаратистами, участвовавшими в организации митингов и провозглашении «ДНР» в 2014 году.

Ранее коллаборантка Екатерина Губарева якобы попала в ДТП в оккупированном Крыму. Фото ее разбитой машины было опубликовано вечером 27 октября.