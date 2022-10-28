Колаборантка из Херсона Екатерина Губарева якобы попала в ДТП в оккупированном Крыму. Фото ее разбитой машины было опубликовано вечером 27 октября.

В телеграмм-каналах сообщили, что за рулем машины находился водитель. Его и Екатерину Губареву якобы доставили в Симферопольскую больницу.

Пока неизвестно, в каком состоянии коллаборанты. В сети опубликовали фото разбитой машины марки Land Cruiser с государственными номерами ВТ 5550 АВ. На такой ездит коллаборантка. Из фото видно, что авто получило серьезные повреждения.

Сообщается также, что еще один коллаборант, ее муж Павел Губарев, срочно уехал в Крым.

Напомним, в России взорвался внедорожник , за рулем которого сидела дочь идейного вдохновителя войны против Украины, философа-фашиста Александра Дугина.