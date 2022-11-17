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Российские оккупанты осуществили очередной обстрел нескольких общин Днепропетровской области, использовав «Грады» и тяжелую артиллерию во время ударов этой ночью.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
— Россияне направили свои «Грады» и тяжелую артиллерию на четыре громады — Мировскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую, — рассказал Валентин Резниченко.
К счастью, жертв среди гражданских в результате ночных обстрелов нет.
— Больше всего пострадал Никополь. Там изуродованы 20 многоэтажных и частных домов, с десяток хозяйственных построек, колледж, автомобили, газопровод и линии электропередач. Без электричества 6000 абонентов, - сообщил он.
Кроме того, из-за обстрела обесточена насосная станция местного водоканала. Таким образом, более 40 тысяч семей остались без воды.
Глава ОВА отметил, что энергетики проводят ремонтные работы и чинят линии.
Напомним, вчера российские военные обстреляли город Купянск Харьковской области. В результате обстрелов погибла пожилая женщина.
Российские оккупанты осуществили очередной обстрел нескольких общин Днепропетровской области, использовав «Грады» и тяжелую артиллерию во время ударов этой ночью.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
— Россияне направили свои «Грады» и тяжелую артиллерию на четыре громады — Мировскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую, — рассказал Валентин Резниченко.
К счастью, жертв среди гражданских в результате ночных обстрелов нет.
— Больше всего пострадал Никополь. Там изуродованы 20 многоэтажных и частных домов, с десяток хозяйственных построек, колледж, автомобили, газопровод и линии электропередач. Без электричества 6000 абонентов, - сообщил он.
Кроме того, из-за обстрела обесточена насосная станция местного водоканала. Таким образом, более 40 тысяч семей остались без воды.
Глава ОВА отметил, что энергетики проводят ремонтные работы и чинят линии.
Напомним, вчера российские военные обстреляли город Купянск Харьковской области. В результате обстрелов погибла пожилая женщина.