Российские оккупанты осуществили очередной обстрел нескольких общин Днепропетровской области, использовав «Грады» и тяжелую артиллерию во время ударов этой ночью.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

— Россияне направили свои «Грады» и тяжелую артиллерию на четыре громады — Мировскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую, — рассказал Валентин Резниченко.

К счастью, жертв среди гражданских в результате ночных обстрелов нет.

— Больше всего пострадал Никополь. Там изуродованы 20 многоэтажных и частных домов, с десяток хозяйственных построек, колледж, автомобили, газопровод и линии электропередач. Без электричества 6000 абонентов, - сообщил он.

Кроме того, из-за обстрела обесточена насосная станция местного водоканала. Таким образом, более 40 тысяч семей остались без воды.

Глава ОВА отметил, что энергетики проводят ремонтные работы и чинят линии.

Напомним, вчера российские военные обстреляли город Купянск Харьковской области. В результате обстрелов погибла пожилая женщина.