Институт изучения войны (ISW) проанализировал российские ролики о вывозе и принудительном усыновлении украинских детей.

Россияне начали явно рекламируют принудительное усыновление украинских детей, пишет «УП», ссылаясь на отчет экспертов.

По данным института, об этом свидетельствует отснятые ролики с участием нескольких украинских детей из Донбасса, усыновленных в российские семьи. В роликах также утверждается, что российские чиновники вывезли более 150 000 детей из Донбасса только в 2022 году.

ISW напоминает, что «программы принудительного усыновления и депортации детей под видом отдыха и реабилитации, вероятно, составляют основу массовой российской кампании по депопуляции, что может составлять нарушение Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказания за него и являются более широкими усилиями».

Ранее в правозащитной организации Amnesty International подтвердили, что российские власти принудительно депортировали гражданских лиц из временно оккупированных районов Украины, являющихся военным преступлением и, вероятно, преступлением против человечности.