Институт изучения войны (ISW) проанализировал российские ролики о вывозе и принудительном усыновлении украинских детей.
Россияне начали явно рекламируют принудительное усыновление украинских детей, пишет «УП», ссылаясь на отчет экспертов.
По данным института, об этом свидетельствует отснятые ролики с участием нескольких украинских детей из Донбасса, усыновленных в российские семьи. В роликах также утверждается, что российские чиновники вывезли более 150 000 детей из Донбасса только в 2022 году.
ISW напоминает, что «программы принудительного усыновления и депортации детей под видом отдыха и реабилитации, вероятно, составляют основу массовой российской кампании по депопуляции, что может составлять нарушение Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказания за него и являются более широкими усилиями».
Ранее в правозащитной организации Amnesty International подтвердили, что российские власти принудительно депортировали гражданских лиц из временно оккупированных районов Украины, являющихся военным преступлением и, вероятно, преступлением против человечности.
Институт изучения войны (ISW) проанализировал российские ролики о вывозе и принудительном усыновлении украинских детей.
Россияне начали явно рекламируют принудительное усыновление украинских детей, пишет «УП», ссылаясь на отчет экспертов.
По данным института, об этом свидетельствует отснятые ролики с участием нескольких украинских детей из Донбасса, усыновленных в российские семьи. В роликах также утверждается, что российские чиновники вывезли более 150 000 детей из Донбасса только в 2022 году.
ISW напоминает, что «программы принудительного усыновления и депортации детей под видом отдыха и реабилитации, вероятно, составляют основу массовой российской кампании по депопуляции, что может составлять нарушение Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказания за него и являются более широкими усилиями».
Ранее в правозащитной организации Amnesty International подтвердили, что российские власти принудительно депортировали гражданских лиц из временно оккупированных районов Украины, являющихся военным преступлением и, вероятно, преступлением против человечности.