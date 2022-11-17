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Контрразведка Службы безопасности разоблачила «расконсервированного» агента главного управления генштаба ВС РФ (более известного как ГРУ) в ходе многоэтапной спецоперации в Винницкой области.
Злоумышленник скрыто собирал информацию о местах дислокации и перемещения Сил обороны на территории региона, сообщает пресс- служба СБУ.
Кроме того, он передавал агрессору точные координаты стратегически важных объектов критической инфраструктуры и сооружений системы жизнеобеспечения.
Именно по его «наводке» оккупанты планировали осуществить серию прицельных ракетных ударов по энергогенерирующим предприятиям области.
В результате следственно-оперативных действий сотрудники СБУ установили местонахождение и задержали вражеского агента, чем предотвратили попытку передачи в РФ координат украинского энергообъекта.
Задержанным оказался бывший советский военный, который в начале 90-х уволился из армии. После этого проживал в Винницкой области.
По оперативным данным, уже тогда он был завербован представителями российской военной разведки, которые после распада СССР перевели его в «режим ожидания».
В начале полномасштабного вторжения на него вышел кадровый сотрудник российского ГРУ и пригласил «помощь» в проведении разведывательно-взрывной деятельности против Украины.
Предатель согласился на предложение, после чего получил вражеские задачи.
Для их выполнения он скрыто наблюдал за украинскими объектами и осуществлял фото-, видеофиксацию. Полученные сведения передавал РФ через заранее отработанный Телеграмм-канал в виде отметок на электронных картах с медиа файлами.
Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильный телефон с поличным с российским «куратором».
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2. ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, во время стабилизационных мероприятий в уволенном Херсоне сотрудники СБУ нашли засекреченные документы ФСБ, в которых содержалась информация об их агентах-коллаборантах.
Контрразведка Службы безопасности разоблачила «расконсервированного» агента главного управления генштаба ВС РФ (более известного как ГРУ) в ходе многоэтапной спецоперации в Винницкой области.
Злоумышленник скрыто собирал информацию о местах дислокации и перемещения Сил обороны на территории региона, сообщает пресс- служба СБУ.
Кроме того, он передавал агрессору точные координаты стратегически важных объектов критической инфраструктуры и сооружений системы жизнеобеспечения.
Именно по его «наводке» оккупанты планировали осуществить серию прицельных ракетных ударов по энергогенерирующим предприятиям области.
В результате следственно-оперативных действий сотрудники СБУ установили местонахождение и задержали вражеского агента, чем предотвратили попытку передачи в РФ координат украинского энергообъекта.
Задержанным оказался бывший советский военный, который в начале 90-х уволился из армии. После этого проживал в Винницкой области.
По оперативным данным, уже тогда он был завербован представителями российской военной разведки, которые после распада СССР перевели его в «режим ожидания».
В начале полномасштабного вторжения на него вышел кадровый сотрудник российского ГРУ и пригласил «помощь» в проведении разведывательно-взрывной деятельности против Украины.
Предатель согласился на предложение, после чего получил вражеские задачи.
Для их выполнения он скрыто наблюдал за украинскими объектами и осуществлял фото-, видеофиксацию. Полученные сведения передавал РФ через заранее отработанный Телеграмм-канал в виде отметок на электронных картах с медиа файлами.
Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильный телефон с поличным с российским «куратором».
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2. ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, во время стабилизационных мероприятий в уволенном Херсоне сотрудники СБУ нашли засекреченные документы ФСБ, в которых содержалась информация об их агентах-коллаборантах.