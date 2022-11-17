Во время разминирования деоккупированных территорий Николаевской области на мине подорвался начальник отдела взрывотехнической службы полиции.

Об этом сообщил начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции генерал полиции третьего ранга Алексей Сергеев на брифинге, пишет «УП».

— На брифинге поступила информация, что во время проведения работ по разминированию на мине подорвался начальник отдела взрывотехнической службы ГУНП в Николаевской области. Работа продолжается и действительно опасна, — сказал он.

В пресс-службе НПУ «Украинской правде» уточнили, что полицейский получил ранения, но, к счастью, он жив.

Напомним, в среду, 16 ноября, во время ремонта водопровода Днепр-Николаев на мине взорвалась служебная машина МКП «Николаевводоканал».