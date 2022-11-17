Жители Южноукраинска подозревают в распространении материалов, прославлявших действия военных РФ на территории Украины, оправдывающих и отрицающих вооруженную агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

— При процессуальном руководстве Южноукраинского отдела Вознесенской окружной прокуратуры поставлено в известность о подозрении 50-летнему жителю города Южноукраинска по факту оправдания, признания правомерной и отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, а также глорифификации лиц, осуществлявших вооруженную агрессию. ч.2 ст.436-2 и ч.3 ст.436-2 УК Украины), - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый, с марта по сентябрь 2022 года, в собственном аккаунте запрещенной социальной сети «Одноклассники» активно публиковал сообщения, в которых содержались материалы о прославлении военных РФ, осуществляющих вооруженную агрессию на территории Украины, а также оправдывающие материалы. отрицали и признавали правомерной такую агрессию.

Ранее в суд был направлен обвинительный акт в отношении другого жителя Южноукраинска по факту распространения материалов по глотификации участников вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).