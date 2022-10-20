В суд направлен обвинительный акт в отношении жителя Южноукраинска по факту распространения материалов по глотификации участников вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

Об этом сообщает пресс- служба Николаевской областной прокуратуры со ссылкой на прокурора Южноукраинского отдела Вознесенской окружной прокуратуры.

Следствием установлено, что мужчина с апреля по июнь 2022 года через запрещенную в Украине социальную сеть «Одноклассники» распространял материалы, прославляющие действия оккупантов на территории Украины.

По ходатайству прокурора судом наложен арест на имущество подозреваемого - 1/3 доли квартиры стоимостью почти 300 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в Николаеве две должностные лица Фонда госимущества оправдывали войну и отрицали агрессию РФ.

Напомним, что в Николаевской области будут судить трех местных жителей, которые поддерживали Россию и оправдывали вооруженную агрессию против Украины.

Ранее сообщалось, что завершено досудебное расследование и направлены в суд обвинительные акты по двум жителям Николаева по факту несанкционированного распространения информации о расположении Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила трех агентов РФ, занимавшихся организацией псевдореферендумов на Николаевщине.

Также напомним, что двух жительниц Южноукраинска подозревают в поддержке действий российской армии. Они распространяли материалы об оправдывании, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Ранее в Николаеве задержали 72-летнего жителя. Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены. Он обещал оккупантам наварить щи, когда они захватят город.

Также пенсионерка с Николаева сняла квартиру для российской ВРГ — женщину будут судить.

Кроме того, контрразведчики СБУ задержали жителя Николаева, который инициативно собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в Николаеве.

Ранее в Николаеве задержали и сообщили о подозрении 25-летнему жителю, передававшему российским военным данные о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины.