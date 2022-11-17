|Швидкість вітру:
|4.6 м/с
|Схід сонця:
|06:57
|Захід сонця:
|16:16
|Температура завтра:
|+6 C°
|Швидкість вітру:
|3.9 м/с
|Схід сонця:
|07:14
|Захід сонця
|16:10
|Температура завтра:
|-1 C°
Российские войска при отступлении заминировали солнечную станцию в Белозерском районе Херсонской области.
Об этом сообщает полиция Херсонской области.
«Поступило сообщение о массированном заминировании российскими военными территории солнечной станции в Белозерском районе, которая до начала войны являлась важным элементом энергетической безопасности общины», — говорится в сообщении.
В полиции рассказали, что во время оккупации военные России ограбили и повредили станцию, сейчас она не работает и часть населения страдает из-за отсутствия электроэнергии и тепла.
«После деоккупации территории работники пока не могут начать работу по возобновлению деятельности станции и генерации столь нужной сейчас электроэнергии. Территория заминирована, но в ближайшее время туда отправятся специалисты для проведения проверки территории и разминирования», — отметили в ведомстве.
Напомним, во время разминирования деоккупированных территорий Николаевской области на мини взорвался начальник отдела взрывотехнической службы полиции области.
Российские войска при отступлении заминировали солнечную станцию в Белозерском районе Херсонской области.
Об этом сообщает полиция Херсонской области.
«Поступило сообщение о массированном заминировании российскими военными территории солнечной станции в Белозерском районе, которая до начала войны являлась важным элементом энергетической безопасности общины», — говорится в сообщении.
В полиции рассказали, что во время оккупации военные России ограбили и повредили станцию, сейчас она не работает и часть населения страдает из-за отсутствия электроэнергии и тепла.
«После деоккупации территории работники пока не могут начать работу по возобновлению деятельности станции и генерации столь нужной сейчас электроэнергии. Территория заминирована, но в ближайшее время туда отправятся специалисты для проведения проверки территории и разминирования», — отметили в ведомстве.
Напомним, во время разминирования деоккупированных территорий Николаевской области на мини взорвался начальник отдела взрывотехнической службы полиции области.