Российские войска при отступлении заминировали солнечную станцию в Белозерском районе Херсонской области.

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

«Поступило сообщение о массированном заминировании российскими военными территории солнечной станции в Белозерском районе, которая до начала войны являлась важным элементом энергетической безопасности общины», — говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что во время оккупации военные России ограбили и повредили станцию, сейчас она не работает и часть населения страдает из-за отсутствия электроэнергии и тепла.

«После деоккупации территории работники пока не могут начать работу по возобновлению деятельности станции и генерации столь нужной сейчас электроэнергии. Территория заминирована, но в ближайшее время туда отправятся специалисты для проведения проверки территории и разминирования», — отметили в ведомстве.

Напомним, во время разминирования деоккупированных территорий Николаевской области на мини взорвался начальник отдела взрывотехнической службы полиции области.