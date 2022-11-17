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Во временно захваченном Мариуполе российские захватчики планируют снести почти всю старую часть Левобережного района возле металлургического комбината «Азовсталь».
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
— Оккупанты собираются снести полностью почти всю старую часть Левобережного района, приближенную к Азовстали, — написал Петр Андрющенко.
Для наглядности он очертил на гугл-картах красным кварталы, точно идущие под полный снос, оранжевым – те, по которым окончательное решение не принято. По словам Петра Андрющенко, взрослому человеку в нормальной физической форме понадобится не менее 25-30 минут, чтобы обойти обозначенные участки в среднем темпе. В прогулочном – до 50 минут.
— А теперь вспомните свою прогулку по любому городу такой продолжительности. Так вы легко оцените масштабы разрушений и масштабы попытки скрыть следы собственных преступлений, отметил советник городского головы.
Ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе россияне уничтожают жилые дома.
Во временно захваченном Мариуполе российские захватчики планируют снести почти всю старую часть Левобережного района возле металлургического комбината «Азовсталь».
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
— Оккупанты собираются снести полностью почти всю старую часть Левобережного района, приближенную к Азовстали, — написал Петр Андрющенко.
Для наглядности он очертил на гугл-картах красным кварталы, точно идущие под полный снос, оранжевым – те, по которым окончательное решение не принято. По словам Петра Андрющенко, взрослому человеку в нормальной физической форме понадобится не менее 25-30 минут, чтобы обойти обозначенные участки в среднем темпе. В прогулочном – до 50 минут.
— А теперь вспомните свою прогулку по любому городу такой продолжительности. Так вы легко оцените масштабы разрушений и масштабы попытки скрыть следы собственных преступлений, отметил советник городского головы.
Ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе россияне уничтожают жилые дома.