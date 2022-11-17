Во временно захваченном Мариуполе российские захватчики планируют снести почти всю старую часть Левобережного района возле металлургического комбината «Азовсталь».

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— Оккупанты собираются снести полностью почти всю старую часть Левобережного района, приближенную к Азовстали, — написал Петр Андрющенко.

Для наглядности он очертил на гугл-картах красным кварталы, точно идущие под полный снос, оранжевым – те, по которым окончательное решение не принято. По словам Петра Андрющенко, взрослому человеку в нормальной физической форме понадобится не менее 25-30 минут, чтобы обойти обозначенные участки в среднем темпе. В прогулочном – до 50 минут.

— А теперь вспомните свою прогулку по любому городу такой продолжительности. Так вы легко оцените масштабы разрушений и масштабы попытки скрыть следы собственных преступлений, отметил советник городского головы.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе россияне уничтожают жилые дома.