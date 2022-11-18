Более пяти тысяч российских учебников и аттестаты российского образца изъяла прокуратура Харьковской области в лицее в деоккупированном Купянске.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что прокуроры Купянской окружной прокуратуры Харьковской области совместно со следователями полиции провели осмотр лицея в г. Купянск в рамках уголовного производства по факту коллаборационной деятельности.

— Правоохранители изъяли более 5 тысяч российских учебников для школьников 1-11 классов. Кроме того, выявлены и аттестаты о неполном общем среднем образовании российского образца, подписанные так называемой «главой военно-гражданской администрации Харьковской области». На одной из коробок, где находились книги из г. Краснодара, россияне оставили стихотворение о «мире и дружбе, - очередной кремлевский нарратив, — говорится в сообщении.

Напомним, что Министерство образования и науки будет проводить обязательную экспертизу учебной литературы, производимой на средства государственного бюджета, на предмет соответствия требованиям законодательства.