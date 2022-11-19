Ракетная атака россии против Украины 15 ноября нанесла от 0,5 до 1 миллиарда долларов США прямой ущерб украинской экономике.
Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, передает Укринформ.
«По нашим подсчетам, атака 15-го числа привела к от половины до миллиарда долларов прямому ущербу экономике нашего государства», — отметил он.
Даниил Гетманцев напомнил, что Минэкономики скорректировало свой макропрогноз в сторону увеличения падения ВВП до 39% в октябре, подчеркнув, что в ноябре эти атаки не уменьшились, поэтому и падение, по мнению парламентария, продолжится.
В то же время он подчеркнул, что кроме прямых есть еще косвенные убытки, когда, в частности, предприятия не могут работать из-за отключения электроснабжения.
По его словам, общие потери экономики Украины от атак РФ будут «ощутимы».
В то же время, Даниил Гетманцев заверил, что топливо для работы генераторов будет обеспечено в необходимом количестве.
Ранее сообщалось, что масштабные разрушения энергетических объектов Украины, нанесенные Россией 15 и 17 ноября, могут привести к отключениям электроэнергии на несколько дней и плановых включений всего на несколько часов в некоторых районах.
Ракетная атака россии против Украины 15 ноября нанесла от 0,5 до 1 миллиарда долларов США прямой ущерб украинской экономике.
Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, передает Укринформ.
«По нашим подсчетам, атака 15-го числа привела к от половины до миллиарда долларов прямому ущербу экономике нашего государства», — отметил он.
Даниил Гетманцев напомнил, что Минэкономики скорректировало свой макропрогноз в сторону увеличения падения ВВП до 39% в октябре, подчеркнув, что в ноябре эти атаки не уменьшились, поэтому и падение, по мнению парламентария, продолжится.
В то же время он подчеркнул, что кроме прямых есть еще косвенные убытки, когда, в частности, предприятия не могут работать из-за отключения электроснабжения.
По его словам, общие потери экономики Украины от атак РФ будут «ощутимы».
В то же время, Даниил Гетманцев заверил, что топливо для работы генераторов будет обеспечено в необходимом количестве.
Ранее сообщалось, что масштабные разрушения энергетических объектов Украины, нанесенные Россией 15 и 17 ноября, могут привести к отключениям электроэнергии на несколько дней и плановых включений всего на несколько часов в некоторых районах.