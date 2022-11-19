В поселке Белозерка в Херсонской области российские войска обстреляли гуманитарную точку во время раздачи хлеба, ранены 5 человек.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

«Русские террористы обстреляли гуманитарную точку при раздаче хлеба. Произошло это в Белозерке Херсонской области. В результате коварного обстрела ранены 5 человек», — написал он.

Кирилл Тимошенко также уточнил, что в результате наезда автомобиля на мину на отрезке дороги между населенными пунктами Берислав-Змиевка в пятницу один человек погиб, еще один травмирован.

Напомним, процесс эвакуации из освобожденных территорий Херсонской области уже начался. Николаевщина будет помогать транспортировать людей и будет предоставлять им временное убежище.