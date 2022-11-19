Процесс эвакуации с освобожденных территорий Херсонской области уже начался. Николаевщина будет помогать транспортировать людей и будет предоставлять им временное убежище.

Об этом сказала вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время визита в Николаев в субботу, 19 ноября, передают «НикВести».

Речь пока не идет об обязательной эвакуации, подчеркнула она.

— Но и добровольная эвакуация состоит в том, что государство берет на себя ответственность за транспортировку — людей нужно довезти до места, где они будут проводить зиму, проживание, финансирование этого койкоместа, лечение, обеспечение детей всем необходимым, — сказала Ирина Верещук.

Ирина Верещук

Есть несколько вариантов по этому поводу, которые будут прорабатывать с главой Николаевской ОВА Виталием Кимом, добавила она.

— Многие выразили желание эвакуироваться. Они говорят, например, что их районы пострадали от обстрелов. Там есть много старших людей, которые сами не справятся. Им нужно помочь эвакуироваться. И наша задача будет дойти до тех людей, предложить им эвакуацию, с помощью собственно Николаевской области, которая готова и имеет опыт, транспортировать, а потом уже из Николаева или Кривого Рога транспортировать людей в западные области. А также Кировоградщина, Хмельнитчина, Полтавщина — все ждут наших херсонцев, которые хотят эвакуироваться. У нас есть на это средства, есть понимание и самое главное — у нас есть опыт, — отметила министр.

Она добавила, что процесс эвакуации из Херсона уже начался. Людей, которые выразили желание уехать, уже записали и в ближайшие дни начнут транспортировать.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким добавил, что группы херсонцев смогут размещать в Николаеве в пунктах временного пребывания, пока не решат, куда их направить дальше.

Ранее сообщалось, что в освобожденный Херсон прибыл поезд из Киева впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, оператор фиксированной связи «Укртелеком» начал восстанавливать инфраструктуру в Херсонской области.

В уволенных населенных пунктах Херсонской области могут возобновить электроснабжение уже на этой неделе , сообщил заместитель председателя ОП Кирилло Тимошенко.

Как сообщалось, 10 ноября была освобождена Снигиревка Николаевской области, а 11 ноября — Херсон и часть Херсонской области на правом берегу Днепра. Эти территории были оккупированы российской армией с марта 2022 года.