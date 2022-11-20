Российская армия своими обстрелами Запорожской атомной электростанции вывела из строя инфраструктуру, которая требовалась, чтобы возобновить производство электроэнергии для нужд Украины.

Об этом сообщает Государственное предприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом».

— Сегодня утром, 20 ноября 2022 года, в результате многочисленных российских обстрелов зафиксировано по меньшей мере 12 «прилетов» на площадку Запорожской АЭС, — говорится в сообщении.

В результате обстрелов повреждены эстакады связи со спецкорпусами, баки запаса химбессоленой воды, система продувки парогенераторов, вспомогательные системы одного из двух общестанционных дизелей и другое оборудование инфраструктуры станции. Также зафиксировано три попадания в районе подстанции «Радуга». Сведения о повреждениях и разрушениях там еще выясняются.

— Характер и перечень поврежденного оборудования ЗАЭС свидетельствует о том, что рашисты целили и вывели из строя именно ту инфраструктуру, которая была необходима для запуска энергоблоков 5 и 6 и возобновления производства электроэнергии Запорожской АЭС для нужд Украины, — заявили в «Энергоатоме».

Как сообщалось, вечером 19 ноября и утром 20-го на территории оккупированной Запорожской АЭС и возле нее произошли взрывы.