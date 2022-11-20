Российская армия своими обстрелами Запорожской атомной электростанции вывела из строя инфраструктуру, которая требовалась, чтобы возобновить производство электроэнергии для нужд Украины.
Об этом сообщает Государственное предприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом».
— Сегодня утром, 20 ноября 2022 года, в результате многочисленных российских обстрелов зафиксировано по меньшей мере 12 «прилетов» на площадку Запорожской АЭС, — говорится в сообщении.
В результате обстрелов повреждены эстакады связи со спецкорпусами, баки запаса химбессоленой воды, система продувки парогенераторов, вспомогательные системы одного из двух общестанционных дизелей и другое оборудование инфраструктуры станции. Также зафиксировано три попадания в районе подстанции «Радуга». Сведения о повреждениях и разрушениях там еще выясняются.
— Характер и перечень поврежденного оборудования ЗАЭС свидетельствует о том, что рашисты целили и вывели из строя именно ту инфраструктуру, которая была необходима для запуска энергоблоков 5 и 6 и возобновления производства электроэнергии Запорожской АЭС для нужд Украины, — заявили в «Энергоатоме».
Как сообщалось, вечером 19 ноября и утром 20-го на территории оккупированной Запорожской АЭС и возле нее произошли взрывы.
Российская армия своими обстрелами Запорожской атомной электростанции вывела из строя инфраструктуру, которая требовалась, чтобы возобновить производство электроэнергии для нужд Украины.
Об этом сообщает Государственное предприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом».
— Сегодня утром, 20 ноября 2022 года, в результате многочисленных российских обстрелов зафиксировано по меньшей мере 12 «прилетов» на площадку Запорожской АЭС, — говорится в сообщении.
В результате обстрелов повреждены эстакады связи со спецкорпусами, баки запаса химбессоленой воды, система продувки парогенераторов, вспомогательные системы одного из двух общестанционных дизелей и другое оборудование инфраструктуры станции. Также зафиксировано три попадания в районе подстанции «Радуга». Сведения о повреждениях и разрушениях там еще выясняются.
— Характер и перечень поврежденного оборудования ЗАЭС свидетельствует о том, что рашисты целили и вывели из строя именно ту инфраструктуру, которая была необходима для запуска энергоблоков 5 и 6 и возобновления производства электроэнергии Запорожской АЭС для нужд Украины, — заявили в «Энергоатоме».
Как сообщалось, вечером 19 ноября и утром 20-го на территории оккупированной Запорожской АЭС и возле нее произошли взрывы.