В оккупированной российскими войсками Макеевке Донецкой области загорелась нефтебаза. Причиной послужило «попадание взрывоопасного предмета».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экстренную службу оккупационной администрации.
По данным службы, в ночь на понедельник, 21 ноября, было установлено горение двух цистерн с топливом объемом 70 кв. м на железнодорожном полотне за территорией нефтебазы, а также горение 3 стационарных емкостей объемом 60 кв. м, находящиеся в 20-25 м от железнодорожного полотна.
«Причиной пожара стало попадание взрывоопасного предмета», - говорится в сообщении.
На месте пожара создано два участка: один направлен на ликвидацию горения стационарных емкостей на площади 300 кв. м, вторая – на железнодорожном полотне с цистернами на площади 350 кв.
На тушение пожара бросили 20 единиц техники и 84 человека личного состава. По состоянию на утро 21 ноября пожар почти потушен.
Напомним, за минувшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Белогоровка, Курдюмовка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское, Подгородное, Спорное, Стельмаховка и Яковлевка Донецкой области.
В оккупированной российскими войсками Макеевке Донецкой области загорелась нефтебаза. Причиной послужило «попадание взрывоопасного предмета».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экстренную службу оккупационной администрации.
По данным службы, в ночь на понедельник, 21 ноября, было установлено горение двух цистерн с топливом объемом 70 кв. м на железнодорожном полотне за территорией нефтебазы, а также горение 3 стационарных емкостей объемом 60 кв. м, находящиеся в 20-25 м от железнодорожного полотна.
«Причиной пожара стало попадание взрывоопасного предмета», - говорится в сообщении.
На месте пожара создано два участка: один направлен на ликвидацию горения стационарных емкостей на площади 300 кв. м, вторая – на железнодорожном полотне с цистернами на площади 350 кв.
На тушение пожара бросили 20 единиц техники и 84 человека личного состава. По состоянию на утро 21 ноября пожар почти потушен.
Напомним, за минувшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Белогоровка, Курдюмовка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское, Подгородное, Спорное, Стельмаховка и Яковлевка Донецкой области.