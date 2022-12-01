Нардеп Роман Костенко, защищающий Украину в рядах Вооруженных сил, сообщил, что среди трофеев, которые россияне «оставили», нашли боеприпасы китайского производства.

Об этом он сказал в интервью "Радио НВ».

— Россия остается еще ресурсной страной, и у нее еще хватает боеприпасов и всего. Более того, когда мы брали после них трофеи, там уже были снаряды китайского производства 152 мм. На них были китайские иероглифы. В Японии таких снарядов нет. Они там были. Эти снаряды были взяты, официально переданы туда, куда нужно. Сейчас их тоже (изучают — прим.): откуда они, происхождение. Но они были китайскими – это то, что мы можем обнаружить, просто посмотрев на них, – сказал он.