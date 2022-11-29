В ноябре количество грузовых авиарейсов из Китая в Россию возросло втрое по сравнению с октябрем. Борты могут перевозить вещи военного толка.

По состоянию на сентябрь было зафиксировано всего три полета (двух Ан-124 и одного Ил-76), в октябре – 11 полетов. При этом однажды в Китай прибыло сразу два Ан-124, пишет Defense Express.

За ноябрь на прошлое воскресенье было совершено 34 рейса, при этом паузы между ними стали короче, а одновременно могли прибыть сразу три самолета.

— Рекорд – одновременно четыре борта 23 ноября: один Ил-76 (RA-76952) и три Ан-124 (RA-82081, RA-82044, RA-82074), – отметили в материале.

Регулярные рейсы Чжэнчжоу-Россия осуществляются Ан-124 и Ил-76 компании «Волга-Днепр». Летающие борта RA-76511, RA-76952, RA-82081, RA-82079, RA-82044, RA-82074.

— Что именно РФ вывозит из Китая, пока остается тайной. Вполне возможно, что это, как пишут в китайских соцсетях, просто форма, бронежилеты, шлемы и прочая подобная амуниция. Но активность рейсов началась через месяц после объявления долевой мобилизации и не пришлась на ее пик. Возможно, речь идет именно о зимнем снаряжении, которое отшиваются на китайских фабриках, — предположили в Defence Express.

Там добавили, что груз должен удовлетворять критериям значительного дефицита для России и иметь большое значение, учитывая, что ради него задействуются «Русланы».

— Или груз легче транспортировать именно самолетами, например, для минимизации охраны. Более того, этого груза необходимо много, как с точки зрения количества рейсов, так и возможного веса, потому что речь идет о 34 полетах только за текущий ноябрь – 22 Ан-124 и 12 Ил-76. Для понимания это объемы груза весом от 1 500 тонн (с учетом реалистичных массо-габаритных показателей в 50% от максимальной грузоподъемности, а не допустимого веса моногрузов), — считают аналитики компании.

По их словам, в этом случае идеи, что грузом могут быть критичны для российской оборонной промышленности микросхемы, разбиваются в количество рейсов.

— Потому что представить, что РФ резко понадобилось 1,5 тысячи тонн микросхем, выглядит нереалистичным. Поэтому не стоит исключать, что Китай производит по заказу РФ уже готовые узлы и агрегаты, имеющие в сборе больше «объемного», чем реального веса, — отметили в материале.

Они предполагают, что грузы, перевозимые из Китая в Москву, все же имеют военное направление – об этом свидетельствуют отключенные транспондеры усложняющих их отслеживание самолетов и сообщения в соцсетях.

Напомним, что администрация президента США Джо Байдена одобрила возможную продажу вступающей в НАТО Финляндии оружия на сумму 323 миллиона долларов.