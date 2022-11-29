Российские оккупанты готовятся нанести новые ракетные удары по Украине в ближайшее время. Однако такие действия агрессора направлены только на продолжение последних темпов обстрелов, а не на их экскалацию.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили предупреждение президента Владимира Зеленского, сделанное в его видеообращении от 27 ноября по поводу новых атак.

В ISW также привели заявление спикера Оперативного командования «Юг» Натальи Гуменюк о том, что 28 ноября в Черном море заступил на боевое дежурство дополнительный российский ракетоноситель, являющийся еще одним доказательством подготовки к возобновлению волны массированных ракетных ударов в течение следующей недели.

«Однако из-за продолжения деградации ракетного арсенала РФ в ходе предыдущих ударов по всей вероятности, Россия стремится поддерживать, а не эскалировать темпы обстрелов», — добавили специалисты Института изучения войны.

Напомним, вчера Россия вывела в море надводный ракетоноситель, несущий восемь ракет типа «Калибр».

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером в воскресенье, 27 ноября, предупредил, что Россия готовит новые удары. Он заявил, что следующая неделя может быть такой же сложной, как и уходящая.